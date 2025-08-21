CASSAÇÃO: Gabriel Graebin faz último discurso antes de recálculo de votos confirmado pela Justiça Eleitoral que vai alterar composição da Câmara de Vilhena

Na sessão desta semana na Câmara Municipal de Vilhena, o vereador Gabriel Graebin utilizou a tribuna para realizar seu último discurso no Legislativo, após ter o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.

O parlamentar foi afastado do cargo, mas afirmou que seguirá recorrendo em instâncias superiores para tentar retornar à função.

Em sua fala, Graebin agradeceu aos colegas vereadores, secretários municipais, servidores da Casa de Leis e ao prefeito de Vilhena, destacando a parceria ao longo dos oito meses de mandato. “Aprendi que a democracia se fortalece justamente na diversidade de ideias e na busca conjunta pelo melhor para a nossa cidade. Levarei comigo a honra de ter dividido este espaço com cada um dos senhores”, declarou.

O vereador também fez questão de registrar agradecimentos à população que o elegeu, ressaltando que não considera o afastamento um fim definitivo. “Reafirmo que este momento não representa um fim, mas apenas uma pausa. A minha retirada deste recinto é breve, pois retornarei mais forte, com a cabeça erguida e o coração cheio de fé”, disse durante a sessão.

RECÁLCULO DE VOTOS

O último discurso de Graebin acontece faltando poucos dias para o recálculo de votos marcado pela Justiça Eleitoral em Vilhena, que acontecerá às 13hm da próxima segunda-feira, 25 de agosto.

Conforme o edital, obtido pelo Extra de Rondônia, “o procedimento visa o recálculo dos quocientes para apuração do resultado final do pleito proporcional da Eleição Municipal 2024, em razão da cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do PRD de Vilhena, nas referidas eleições” (leia mais AQUI).

A expectativa é que a vaga deixada por Graebin no parlamento local seja ocupada por suplente do partido União Brasil.