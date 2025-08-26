5ª Copa Society Embratel movimenta Vilhena com jogos equilibrados e muitos gols

A 5ª Copa Society Embratel, realizada em Vilhena, teve mais um fim de semana recheado de emoções, belos lances e muitos gols.

As partidas aconteceram entre os dias 22 e 24 de agosto, movimentando atletas de diversas categorias e atraindo torcedores ao Clube Park Embratel.

Resultados

Sexta-feira (22/08) – Categoria 4.0 Veterano

Fofão 8×6 Rota Fênix

Amigos do Romário/Vilhena Transportes 1×8 Metal Ferro

Sábado (23/08)

Sub-15: Projeto Missões 1×5 América

Feminino: América/Truck Agro 7×0 Tawandê

Feminino: A.B.C SC 1×3 Realeza

Feminino: América I 2×2 Laranjeiras

Veterano 4.0: GD Móveis Planejado 1×5 Chapecoense

Domingo (24/08) – Categoria Livre

JBS 0x0 Largados

JR F.C 1×2 Corrêa

Paysandu “A”/Frutos de Goiás 2×1 Assarizal

Paysandu “B”/Frutos de Goiás 0x0 B.C. Aroeira

Atlantic United 3×2 Racing

CRC Castilho/Milão 1×2 AFC Central

Club Embratel 0x2 E.C. Tawandê

Com resultados expressivos, destaque para as vitórias elásticas do Metal Ferro, da Chapecoense e do América/Truck Agro, além do equilíbrio nos empates entre América I x Laranjeiras e Paysandu B/Frutos de Goiás x B.C. Aroeira.

A competição segue neste mês de agosto, prometendo ainda mais emoção nas próximas rodadas.