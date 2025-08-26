Acidente entre motocicleta e caminhonete deixa mulher ferida em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.
No local, os militares encontraram a motocicleta Honda CG 125 Titan caída ao solo, na Avenida Josias Antônio da Silva, e a condutora identificada como J.S., que sofreu um ferimento no pé esquerdo.
Alguns metros à frente, já na Avenida Otávio José dos Santos, estava a caminhonete Mitsubishi L200, conduzida por S.S. O motorista relatou que trafegava pela via no sentido da Avenida Melvin Jones quando a motociclista, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento, entrou repentinamente na preferencial e colidiu transversalmente contra a traseira da caminhonete.
Com o impacto, a motocicleta sofreu danos e a condutora acabou ferida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde recebia atendimento médico no momento do registro policial.
A Perícia Técnica também compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. Após as verificações, a caminhonete foi liberada ao condutor, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade de uma cunhada da vítima.