Adolescentes são flagrados depredando e furtando escola em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada pela direção da Escola Alvarez de Azevedo, em Vilhena, para atender uma ocorrência envolvendo dois adolescentes suspeitos de praticarem atos de vandalismo e furto contra o patrimônio público.

De acordo com a denúncia, no dia anterior, os alunos identificados como H., de 15 anos, e E., de 16, danificaram câmeras de monitoramento, cadeados e subtraíram uma câmera pertencente à instituição de ensino.

Conforme imagens de segurança apresentadas à guarnição, H., foi flagrado pulando o acesso de uma sala de aula do 1º Ano D e revirando bolsas de estudantes. Ainda segundo relatos da direção, com base em informações de outros alunos, E., atuou como vigia durante a ação.

Durante a oitiva informal, o adolescente H., confessou ter sido o autor do furto e do dano, confirmando os elementos já levantados pela escola.

Na manhã desta terça-feira, os policiais realizaram a abordagem da dupla dentro das dependências da instituição. Durante revista, foram encontrados na mochila de E., uma carteira de cigarros e um isqueiro, configurando infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A direção ainda relatou que o estudante é visto fumando dentro do ambiente escolar, conduta que fere as normas disciplinares.

Diante da ausência inicial do responsável legal de E., o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. Ambos os adolescentes foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), junto com uma orientadora da escola. Posteriormente, o pai de E., compareceu à delegacia e acompanhou os procedimentos até a finalização do registro policial.