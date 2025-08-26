Coordenadora da ASSEB destaca serviços e convida população para Feira Cultural em Vilhena

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Hosania de Andrade Alves, coordenadora e psicóloga da Associação Assembleia de Deus Madureira Ebenezer, ASSEB, explicou que a entidade, que atua há 25 anos em Vilhena, está organizando a Feira Cultural, que será realizada no próximo sábado, 30 de agosto, a partir das 16h, na sede localizada na Avenida Paraná, nº 540, ao lado do Posto Ouro Verde.

Hosania contou que o evento contará com diversas atrações, como bancas de verduras, frutas, comidas típicas, bazar, caldos, espetinhos e lanches variados, além de oferecer informações sobre os serviços prestados pela associação. Segundo ela, o objetivo é aproximar a comunidade e divulgar os benefícios que a ASSEB disponibiliza aos associados.

“Estamos preparando a Feira Cultural com muito carinho para toda a população. Teremos comidas típicas, bazar, caldos, espetinhos, além de frutas, verduras e várias opções de lanches. Também vamos aproveitar a oportunidade para explicar como funciona a associação e apresentar todos os benefícios que os nossos associados têm direito”, destacou Hosania.

A coordenadora explicou que a associação oferece atendimentos nas áreas de psicologia, psiquiatria, fisioterapia e assessoria jurídica, com valores diferenciados para associados. Hosania informou que, para ter acesso aos benefícios, é necessário realizar um cadastro, com taxa simbólica de R$ 10 para pessoa física e R$ 15 para famílias, garantindo descontos de até 50% nos serviços. Ela esclareceu que os valores são reduzidos, mas os atendimentos não são totalmente gratuitos, já que a ASSEB não funciona como assistência social, e sim como uma associação que oferece preços mais acessíveis.

Durante a entrevista, Hosania também informou que a ASSEB está organizando uma maratona de cursos profissionalizantes com valores reduzidos. Entre as opções, ela destacou o curso de reparos de costura, que ensina técnicas simples, como fazer barras em calças, trocar zíper, ajustar vestidos e camisas.

“Nossa proposta é oferecer cursos acessíveis para a população. Um exemplo é o curso de reparos de costura: no mercado ele custa cerca de R$ 50, mas na ASSEB será apenas R$ 25. A ideia é capacitar as pessoas e oferecer oportunidades para que todos possam aprender e economizar ao mesmo tempo”, ressaltou a coordenadora.

Hosania finalizou destacando que não há idade mínima para participar dos cursos, sendo permitido o ingresso de adolescentes com habilidade e interesse na área. Os interessados podem obter mais informações, fazer inscrições e conhecer os serviços oferecidos pela ASSEB diretamente na sede da associação ou pelo telefone (69) 99280-9042.