Deputada Dra. Taíssa destina R$ 300 mil para realização da 7ª Festa do Leite no distrito de Palmeiras em Nova Mamoré

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) destinou R$ 300 mil para a realização da 7ª edição da tradicional Festa do Leite, que acontece de 27 a 30 de agosto, no Distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré.

O evento é um dos mais aguardados da região, reunindo produtores, famílias e visitantes em uma grande celebração da agricultura familiar, da pecuária leiteira e da cultura local. Além das atrações musicais, competições e gastronomia típica, este ano a festa terá uma novidade especial: a presença da Escola do Legislativo.

Nos dias 28 e 29 de agosto, serão ofertados gratuitamente dois cursos de grande importância para a comunidade: Primeiros Socorros e Fotografia, voltados para moradores, estudantes e participantes do evento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: Clique aqui para se inscrever.

Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, a iniciativa é um marco na integração entre educação e cultura.

“A Festa do Leite já é um marco em Nova Mamoré e, este ano, será ainda mais especial com a presença da Escola do Legislativo. Esses cursos são uma forma de levar conhecimento, preparar nossos jovens e oferecer ferramentas que podem ser úteis tanto na vida profissional quanto no dia a dia. É o recurso do povo, voltando para o povo.”

A expectativa é de que milhares de pessoas participem da 7ª Festa do Leite, fortalecendo a economia local, gerando oportunidades e reforçando a valorização das tradições de Nova Mamoré. A inclusão da Escola do Legislativo no evento representa um passo importante para aproximar a Assembleia Legislativa da sociedade e descentralizar o acesso à qualificação profissional em Rondônia.