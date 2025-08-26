Deputada federal Cristiane Lopes prestigia festa de 40 anos do Grupo Cairu em RO

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) participou da comemoração dos 40 anos do Grupo Cairu, em Pimenta Bueno.

O evento reuniu autoridades, colaboradores e empresários para celebrar a história da empresa, que se consolidou como uma das maiores fabricantes de bicicletas do Brasil.

Durante a cerimônia, também foi inaugurada a Indústria de Capacetes e Bauletos Gow, novo empreendimento do grupo, que terá capacidade de produzir até um milhão de capacetes por ano, ampliando sua atuação no setor de mobilidade e fortalecendo ainda mais a indústria nacional.

“O grupo Cairu simboliza a força do empreendedorismo, que se transformou em progresso, desenvolvimento, e é parte da vida de muitas famílias no estado. Todo mundo conhece alguém que já teve ou ainda tem uma bicicleta Cairu. É um orgulho ver uma empresa da nossa terra crescer e se tornar referência, gerando emprego, renda e oportunidades, sendo uma das maiores fabricantes de bicicletas do Brasil”, destacou a deputada Cristiane Lopes.

Fundada em 1985 pelos irmãos Eugênio e Euflávio Ribeiro, a então pequena bicicletaria se transformou em um conglomerado industrial de destaque nacional e internacional. Atualmente, o Grupo Cairu emprega mais de 2 mil colaboradores.

“A nossa história é feita de muito trabalho, perseverança e, acima de tudo, compromisso com as pessoas. A Ciclo Cairu é uma empresa que cuida dos seus colaboradores desde sempre, dos familiares e também da comunidade. A Cairu cuida da nossa gente e esse evento é uma forma de agradecer a todos”, afirmou Eugênio Odilon Ribeiro.

Ao final, a parlamentar parabenizou os irmãos fundadores pela condução da empresa e desejou sucesso à Gow Capacetes e Bauletos. “Parabéns aos senhores Eugênio e Euflávio pela brilhante condução dessa história de conquistas. Sucesso também à Gow, inaugurada neste grande evento! Como eu sempre digo: vamos juntos, vamos firmes e Deus na frente.”