Homem descumpre medida protetiva e retira filha da casa da ex-esposa em Vilhena

Nesta terça-feira, 26, a Polícia Militar, por meio da guarnição da Rádio Patrulha, atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva na Rua 347, na Vila Operária, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local, uma mulher relatou aos policiais que possui medida protetiva contra o ex-marido, identificado como W., mas informou ter perdido o documento que comprova a decisão judicial.

Ela contou que o homem foi até sua residência, entrou no imóvel sem sua autorização e retirou a filha menor de idade, levando-a consigo, em desrespeito à ordem judicial que o proibia de se aproximar.

Diante da gravidade do caso, os policiais foram até o endereço de W., que confirmou os fatos e admitiu ter pleno conhecimento da medida protetiva. Mesmo assim, declarou que decidiu buscar a filha na casa da ex-companheira.

Segundo a PM, a conduta do suspeito se enquadra, em tese, nos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal.

W., foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade competente para as providências cabíveis.