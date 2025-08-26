Ieda Chaves garante R$ 180 mil para produtores rurais de Ouro Preto do Oeste

Preocupada com o desenvolvimento de Rondônia através da produção familiar, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou o recebimento de equipamentos agrícolas pela Associação dos Produtores Rurais Flor da Mata (Arfloma), em Ouro Preto do Oeste, no último domingo (24). O investimento de R$ 180 mil foi viabilizado por meio de emenda parlamentar individual.

Segundo Ieda Chaves, o recurso foi liberado via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). “Viemos ver de perto o trabalho sério e organizado. Com certeza, esses equipamentos vão melhorar ainda mais a Associação. Gostaria de reafirmar meu compromisso com Ouro Preto do Oeste e com a Associação. Podem continuar contando com a deputada Ieda Chaves”, declarou.

A Arfloma já transformou a emenda em conquistas para o campo, adquirindo uma plantadeira adubadeira de plantio direto (4 linhas), uma colhedora de milho seco e um pulverizador, que irão aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir melhores condições de trabalho aos produtores.

Reconhecimento

Ao participar da cerimônia, o vereador e líder local, Serginho Castilho, reconheceu o trabalho e a dedicação da parlamentar, destacando sua proximidade com as pessoas. “A mulher que briga pelo direito das crianças, que briga pelo direito das mulheres e a campanha que ela tem de proteção aos animais. Que generosidade, que coração que a senhora tem. É por isso que a senhora é bem-quista, é bem-vista e bem-recebida onde a senhora vai”, afirmou.

“Estamos aqui para agradecer a deputada Ieda Chaves pelo empenho em comprar essas máquinas, que vão auxiliar muito os produtores da nossa região na produção da nossa agricultura”, complementou o presidente da Arfloma, Claudinei Oliveira Lenk.

Mais investimentos

Durante o evento, Ieda Chaves garantiu mais R$ 150 mil para um tanque de leite para caminhão e contribuiu com outros R$ 500 mil para a compra de um caminhão, cujo recurso já foi transferido, através de emenda de bancada.