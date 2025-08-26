Facebook Instagram
terça-feira, 26 de agosto de 2025.

PF deflagra operação e cumpre mandados de prisão em Vilhena e na capital por tráfico de drogas via encomenda postal em RO

PF tem intensificado a fiscalização sobre o uso indevido do sistema de encomenda postal / Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (26/8), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação “Mala Direta”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, em Rondônia.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho e Vilhena/RO.

A ação decorre de investigação iniciada após a interceptação de uma encomenda postal contendo cocaína, em Porto Velho/RO.

A Polícia Federal tem intensificado a fiscalização sobre o uso indevido do sistema de encomenda postal, especialmente contendo substâncias entorpecentes.

