São Francisco do Guaporé recebe transporte para fortalecer a saúde por emenda da deputada Lebrinha 

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) assegurou para São Francisco do Guaporé a entrega de um micro-ônibus e uma nova ambulância, investimentos que somam mais de R$ 800 mil em recursos já confirmados para o município.

A iniciativa atende a demandas apresentadas pelos vereadores Pastor Eber, Márcio, Jorge Honorato e Agneide Fotógrafo, que vêm dialogando constantemente com a parlamentar em busca de melhorias para a saúde local.

Segundo a deputada, a prioridade é atender aquilo que realmente impacta a vida das pessoas: “Nosso compromisso é garantir recursos que cheguem até os municípios e tragam resultados práticos para a população. Fico muito feliz em poder colaborar com a saúde de São Francisco do Guaporé”, afirmou Lebrinha.

Os vereadores destacaram a importância da parceria: “A chegada do micro-ônibus e da ambulância é uma conquista muito significativa. Agradecemos à deputada Lebrinha por sempre atender nossas demandas”, registraram.