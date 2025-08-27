Crianças de 11 anos são flagradas furtando chocolates em supermercado no centro de Vilhena

Na tarde de terça-feira, 26, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência em um supermercado localizado na Avenida Liberdade, no centro de Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com o solicitante identificado como A.G.B., que relatou ter flagrado duas crianças, ambas de 11 anos de idade, furtando barras de chocolate no estabelecimento.

Segundo o registro, ao tentarem sair sem pagar os produtos, os menores foram abordados e contidos pela guarnição, que confirmou o ato. Diante da natureza da ocorrência e da idade dos envolvidos, o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências necessárias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com a chegada dos conselheiros tutelares, estes assumiram a condução das medidas cabíveis. A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência, garantindo a integridade física dos envolvidos e preservando a ordem pública.