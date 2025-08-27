Deputado Alex Redano apresenta indicação para recuperação da RO-140 entre Rio Crespo e BR-257

O deputado Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo do estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando em caráter de urgência o patrolamento e o cascalhamento da RO-140, conhecida como Travessão B65, no trecho que liga Rio Crespo até a BR-257.

Segundo o parlamentar, a estrada se encontra em condições críticas, com buracos, desgastes acentuados e pontos de alagamento frequentes durante o período chuvoso. A situação compromete a trafegabilidade, a segurança dos usuários e dificulta o transporte escolar, o deslocamento de ambulâncias, o escoamento da produção agrícola e a circulação de veículos que prestam serviços públicos essenciais.

Redano destacou que a execução do serviço, que inclui patrolamento com compactação da base e manutenção da drenagem superficial, prolongará a vida útil da via, reduzirá custos de manutenção e melhorará o acesso dos moradores e produtores rurais da região.

O pedido atende a uma reivindicação apresentada pelo vereador Rivelino Dias, de Rio Crespo. “É uma medida necessária e urgente. A recuperação da estrada vai garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para todos que dependem desse acesso”, ressaltou o deputado.