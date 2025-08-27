Em Chupinguaia, obras avançam na RO-391 com apoio da deputada Rosangela Donadon

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) destacou o avanço das obras em execução na RO-391, no trecho que liga o município de Chupinguaia até a RO-370 (trevo da Pedra), totalizando 57,10 quilômetros de extensão.

Os serviços incluem conformação da plataforma, recomposição do revestimento primário, corte de morro, levantamento da via e limpeza mecanizada da vegetação lateral. Essas intervenções têm o objetivo de garantir melhores condições de tráfego, além de reforçar a segurança para motoristas e o escoamento da produção agropecuária da região.

Rosangela Donadon ressaltou que a recuperação da rodovia é uma demanda antiga da população de Chupinguaia e que vem acompanhando de perto os trabalhos. “Essa é uma importante via de ligação para a economia local. Melhorar as condições da RO-391 é valorizar o produtor rural e assegurar mais desenvolvimento para a região sul de Rondônia”, afirmou a parlamentar.

A rodovia é uma das principais rotas utilizadas por produtores rurais e motoristas que dependem dela para transporte de mercadorias, acesso a serviços e deslocamento entre cidades. Com as obras em andamento, a expectativa é de que o trecho proporcione mais agilidade e segurança para quem trafega diariamente pelo local.