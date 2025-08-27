Ladrão arromba casa e furta joias e bonés em Vilhena

No começo da noite desta terça-feira, 26, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender a uma ocorrência de furto a residência na Rua 8201, no bairro Barão I.
A equipe encontrou o proprietário, M.E., que relatou ter saído de casa às 8h da manhã. Ao voltar, no início da noite, ele percebeu que a porta dos fundos estava arrombada.
Ao inspecionar a casa, M., constatou que haviam sido furtados três relógios de pulso, uma pulseira masculina semijoia, uma aliança de ouro e cinco bonés da marca BK.
A Polícia Militar realizou diligências na área para tentar localizar os autores do crime e recuperar os objetos, mas não obteve êxito.
A ocorrência foi registrada e as informações foram encaminhadas para a Polícia Civil, que investigará o caso.