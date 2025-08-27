Natan Donadon prestigia cavalgada da Festa de Laço dos Amigos da APAE em Colorado

Natan Donadon, ex-deputado federal, foi um dos convidados especiais na cavalgada da 28ª edição da Festa de Laço, realizada no último final de semana em Colorado do Oeste.

A festa, organizada pelo pecuarista Gilberto de Oliveira, conhecido como “Beto”, da “Fazenda Revolta”, promove encontros entre amigos da APAE, uma importante instituição de apoio às pessoas com deficiência.

O leilão beneficente, previsto para acontecer neste domingo, 31 de agosto, tem como objetivo arrecadar fundos em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Colorado do Oeste. Para Donadon, o evento reforça o compromisso social da Festa do Laço e das pessoas envolvidas, destacando a importância de apoiar ações que ajudam quem mais necessita.

“Temos que apoiar eventos desta natureza, já que incentivam a ação social visando ajudar quem mais precisa, nesse caso, em prol da APAE de Colorado do Oeste”, afirmou o ex-parlamentar.