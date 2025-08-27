Patrulha Reforço recupera motocicleta furtada e prende autor em flagrante em Vilhena

Na noite de terça-feira, 26, a guarnição da Patrulha Reforço realizava abordagem de trânsito na esquina da Avenida Perimetral com Avenida 743, em Vilhena, quando foi acionada pelo solicitante identificado como R.

Ele relatou que, enquanto realizava serviço de pintura em sua residência, localizada na Rua 1530, sua motocicleta, uma Honda Titan de cor preta, havia sido furtada da frente da casa.

De imediato, o solicitante acessou seu sistema de monitoramento e constatou, por meio das imagens, o momento exato em que o autor do crime, posteriormente identificado como J.D.P.S., se apossava da motocicleta e a empurrava até a mesma rua, levando o veículo para dentro de sua residência.

Com base nas informações e diante da situação de flagrante, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado. No local, o suspeito tentou impedir a entrada da guarnição, adotando comportamento hostil, resistindo à abordagem e alegando que os militares não poderiam adentrar sua casa sem mandado judicial.

Apesar da resistência, foi necessária a utilização de técnicas de contenção e uso progressivo da força, momento em que o indivíduo sofreu lesão no cotovelo direito e vermelhidão no peito. Após ser contido, a equipe conseguiu acessar o interior da residência, onde localizou a motocicleta furtada no quarto da frente da casa, pertencente ao suspeito.

Ao ser questionado sobre a posse do veículo, o autor inicialmente afirmou ter pago R$ 500,00 pela motocicleta, mas ao ser confrontado com as imagens que comprovavam sua ação criminosa, permaneceu em silêncio.

Diante dos fatos, J.D., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com a motocicleta recuperada, para as devidas providências legais.