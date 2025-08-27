PM prende homem suspeito de furto em loja de roupas e apreende diversos objetos em Chupinguaia

Na manhã de terça-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada em Chupinguaia pela proprietária de uma loja, que relatou o furto de um aparelho celular pertencente a uma cliente dentro do estabelecimento.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que informou ter deixado seu celular, modelo Samsung Galaxy A14 de cor verde, sobre uma prateleira e, minutos depois, constatou que havia sido subtraído.

Testemunhas relataram que um homem de pele morena, magro, de estatura mediana, vestindo camiseta preta sobreposta a uma branca, boné preto com aba marrom, short jeans e chinelos pretos com detalhes azuis, foi visto circulando diversas vezes pelo corredor onde a vítima estava e saiu apressadamente do local sem efetuar compras.

A empresária acrescentou que o indivíduo já havia frequentado o comércio em dias anteriores sem realizar compras, atitude considerada suspeita. Imagens das câmeras de segurança confirmaram o furto, registrando o momento em que o celular foi levado e permitindo a identificação do autor.

Durante diligências, a guarnição localizou um homem com vestimentas semelhantes no alojamento de funcionários da empresa, na Avenida Tancredo Neves. Identificado como L.E.G.M., de nacionalidade venezuelana, ele foi abordado e autorizou a revista em seu quarto e armário.

Na averiguação, foram encontrados uma camiseta preta e um boné iguais aos usados no crime, além do celular da vítima escondido em uma calça jeans. Também foram localizados diversos itens pertencentes à loja, como correntes, anéis, pingentes e relógios, prontamente reconhecidos pelo proprietário como mercadorias do estoque.

Além disso, outros bens de origem não comprovada foram apreendidos, entre eles um litro de whisky, correntes e pulseiras douradas e prateadas, além de mais relógios e joias, levantando suspeita de receptação ou envolvimento em outros crimes patrimoniais.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada para as devidas providências legais.