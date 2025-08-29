Adolescentes são apreendidos por envolvimento em homicídio em Vilhena

Dois adolescentes foram apreendidos nesta sexta-feira, 29, pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEAI), em uma operação conjunta com as equipes de Homicídios e o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil.

A ação é referente à investigação da morte de Weverton Souza dos Santos, de 25 anos, assassinado no bairro São José em 23 de fevereiro deste ano (leia mais AQUI).

O crime, ocorrido por volta das 17h56, chocou a comunidade. Weverton foi morto com múltiplos golpes de arma branca, e as investigações apontaram o envolvimento dos adolescentes.

O mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, foi cumprido com sucesso, levando à apreensão dos dois jovens. Eles são suspeitos de cometer um ato infracional análogo ao crime de homicídio simples.

A polícia também investiga a participação de dois adultos no assassinato.

Os adolescentes foram encaminhados para internação, ficando à disposição da Justiça para as devidas providências.