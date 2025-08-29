Dr. Aparício Carvalho prestigia os 40 anos do Grupo Cairu em Pimenta Bueno

O diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, esteve presente na celebração dos 40 anos do Grupo Cairu, realizada em Pimenta Bueno (RO).

O evento reuniu empresários, autoridades e colaboradores para homenagear a trajetória de uma das indústrias mais representativas da região, que hoje ocupa posição de destaque no cenário nacional.

Durante a solenidade, o Dr. Aparício destacou a importância da história construída pelos irmãos Eugênio e Euflávio Ribeiro, fundadores da empresa. Em sua fala, ele ressaltou a emoção de acompanhar uma trajetória marcada pela superação:

“É impressionante poder celebrar quatro décadas de trabalho, ouvir as histórias desde o início e ver o quanto essa empresa cresceu. O que presenciamos aqui é a consagração de um sucesso esplêndido”, afirmou.

O presidente também enalteceu a relevância do Grupo Cairu para o desenvolvimento de Rondônia e do país:

“Saiu do zero e hoje se tornou uma potência. Essa festa é a realização de um sonho imenso, de um sucesso espetacular que inspira toda a juventude a acreditar e a construir”, completou.

Além do Dr. Aparício, o evento contou com a presença do Dr. Maurício Carvalho, diretor de expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho. Para ele, a trajetória da Cairu serve como referência para o setor produtivo e para as novas gerações que buscam empreender na Amazônia.

Assim como o Grupo Cairu dos irmãos Eugênio e Euflávio Ribeiro, que transformaram uma pequena bicicletaria em um dos maiores complexos industriais do setor no país, o Grupo Educacional Aparício Carvalho também contribui para projetar o nome de Rondônia nacionalmente por meio da educação superior de excelência. Cada um em sua área, os dois grupos representam a força do empreendedorismo regional, tornando-se símbolos de inovação, desenvolvimento e orgulho para toda a sociedade rondoniense.

A comemoração marcou ainda a inauguração da nova Indústria de Capacetes e Bauletos Gow, empreendimento que ampliará a atuação do grupo no setor de mobilidade, com capacidade de produção em larga escala.

Fundada em meados da década de 1980, a Cairu nasceu como uma pequena bicicletaria e hoje reúne milhares de colaboradores em um complexo industrial que é motivo de orgulho para Rondônia. A celebração dos 40 anos reforçou não apenas a força de uma marca, mas também a inspiração que sua história representa para o desenvolvimento econômico da região.