Foragido é recapturado com objetos suspeitos em residência no bairro BNH em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 29, a Polícia Militar de Vilhena recapturou um foragido do sistema prisional em uma residência localizada na Rua O, no bairro BNH, em Vilhena.

Após denúncia anônima, a guarnição da Rádio Patrulha foi até o endereço, onde foi recebida pela moradora, que autorizou a entrada dos militares no imóvel. No local, os policiais encontraram D.L.S., que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o suspeito rapidamente vestiu uma calça jeans por cima da bermuda, atitude considerada suspeita pelos policiais, que decidiram realizar a abordagem.

Durante a checagem, não foi apresentado nenhum documento de identificação, mas os militares confirmaram sua identidade através da tornozeleira eletrônica, que deveria monitorar seus deslocamentos.

No entanto, o equipamento estava desligado. Questionado, D., alegou que não conseguia recarregar a bateria por conta de um cabo danificado e que já havia comunicado o sistema prisional, sem receber orientação sobre como proceder.

Durante buscas no imóvel, a polícia localizou uma caixa de som JBL Partybox, uma caixa de som JBL Boombox e um notebook Dell, todos de cor preta.

Contudo, como a cidade vem registrando diversos furtos de objetos semelhantes, os militares indagaram o suspeito sobre a origem dos bens. Ele negou ter furtado os itens, mas não soube explicar sua procedência, optando por permanecer em silêncio.

Diante da situação, D., recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Ele já é conhecido pela polícia pela prática reiterada de crimes e possui histórico de condenações anteriores.