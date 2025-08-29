Homem causa tumulto, agride segurança e acaba preso em casa noturna de Vilhena

Na madrugada desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atender uma ocorrência em uma casa noturna localizada na Avenida Celso Mazutti, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o cliente identificado como J.C.L.S., de 59 anos, teria consumido diversos produtos no local e se recusado a pagar a conta, que somava aproximadamente R$ 90,00.

O segurança do estabelecimento relatou que, além de não efetuar o pagamento, o homem passou a importunar outros clientes e, ao ser convidado a se retirar, reagiu com agressões físicas, atingindo o funcionário no olho.

Durante a confusão, o suspeito também teria feito ameaças e dado a entender que estaria armado, porém, na revista realizada pelos policiais, nenhuma arma foi encontrada.

No momento da chegada da PM, o homem estava do lado de fora do estabelecimento e declarou que aguardava o segurança para “se acertar” com ele.

Diante dos fatos, J.C.L.S., foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, enquanto a vítima, o segurança do local, apresentava lesão no olho em decorrência das agressões sofridas.