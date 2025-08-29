Homem é preso com quase 300 gramas de crack no distrito do Guaporé em Chupinguaia

Na noite da última quarta-feira, 27, policiais militares que atuam na região do Guaporé, distrito de Chupinguaia, prenderam um homem identificado como W.C.S., de 39 anos, por tráfico de drogas.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a equipe policial recebeu denúncia que um homem estaria vasculhando o quintal de uma residência onde, dias antes, já havia sido realizada uma apreensão de entorpecentes, munições e arma de fogo.

Durante a abordagem, com o suspeito foi localizado um invólucro contendo 2 gramas de crack. Na sequência, os militares se deslocaram até a residência do homem, que ao perceber a chegada da guarnição tentou fugir pulando quintais, mas foi rapidamente detido.

No imóvel, os policiais encontraram duas balanças de precisão, 285 gramas de crack e 4,6 gramas de semente de maconha.

Diante dos fatos, W.C.S. foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e as providências cabíveis adotadas.