INFRAESTRUTURA: Após recursos do senador Bagattoli, Vilhena começa obras de drenagem e asfaltamento do Setor 22

O dia a dia de mais de 10 mil moradores do Setor 22 começou a mudar graças a uma emenda do senador Jaime Bagattoli (PL).

O recurso, na ordem de R$ 5 milhões, tem permitido as obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas do bairro.

Após a assinatura do convênio entre a Prefeitura e a empresa executora, as obras já começaram com a instalação das galerias de drenagem. Nos últimos dias, Bagattoli visitou as obras e falou da importância do investimento em infraestrutura.

“Sem dúvidas, é um momento histórico para as famílias do Setor 22. Essa é uma obra aguardada há tempos e que hoje começa a sair do papel graças ao nosso investimento. Sabemos o quanto o asfalto melhora a qualidade de vida e valoriza os imóveis. E quero aqui parabenizar o prefeito Flori, o secretário municipal de Obras, Laércio Torres, e toda a equipe pelo excelente trabalho”, declarou Bagattoli, acompanhado do vereador Wilson Tabalipa.

Além dos mais de R$ 5 milhões do senador, a obra também conta com uma contrapartida do município. Estão previstas, ainda, a sinalização viária e a construção de calçadas ao longo do Setor 22.