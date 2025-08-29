Mulher é assassinada com requintes de crueldade em Vilhena; teve a cabeça separada do corpo

Uma mulher que estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira, 28, foi encontrada morta no início da tarde desta sexta-feira, 29, em uma área de mata localizada aos fundos do residencial Alvorada, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima foi identificada como Ivoni Maria Bento de Freitas, de 50 anos.

O corpo apresentava múltiplas perfurações por faca e a cabeça havia sido separada do restante do corpo, configurando extrema violência.

As primeiras hipóteses levantadas apontam que o homicídio pode ter sido praticado por integrantes de uma facção criminosa. A suspeita ganhou força após a circulação de um vídeo nas redes sociais, no qual uma mulher exibe um corpo que seria de Ivoni e faz referência a uma organização criminosa.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado à funerária Santo Cristo para remoção.

No momento, o cadáver permanece no necrotério aguardando a presença de familiares para a realização do reconhecimento oficial.