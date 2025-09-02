Campanha busca doações para a 3ª edição da festa “Faça uma Criança Feliz” no bairro Assosete em Vilhena

A empresária Lucicleide Lopes, popularmente conhecida como Cleide, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 02, para falar sobre a 3ª edição da festa “Faça uma Criança Feliz”, que será realizada no dia 12 de outubro, a partir das 14h, na Rua 8501, nº 721, em frente ao Mercado Rei Davi, no bairro Assosete.

O evento, que já se tornou tradição na comunidade, tem o objetivo de proporcionar um dia especial para as crianças do bairro. No ano passado, cerca de 170 crianças participaram da ação, e a expectativa para este ano é atender aproximadamente 200 crianças.

A programação contará com distribuição de brinquedos, picolés, algodão-doce, salgadinhos e diversas atividades recreativas. Cleide faz um apelo aos empresários e à população para colaborarem com doações, principalmente de brinquedos e bolas, visando atender à grande demanda entre os meninos.

As doações podem ser entregues no Mercado Rei Davi ou na Rádio Positiva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99225-1774.