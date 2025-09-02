Sicoob Credisul reinaugura agência em Corumbiara com prédio em estilo industrial 

A Sicoob Credisul reinaugurou, na última sexta-feira (29), sua agência em Corumbiara (RO), agora em novo endereço: Avenida Itália Cautiero Franco, 1925, no Centro. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, a agência foi projetada para oferecer mais conforto, privacidade e segurança aos cooperados.

Com arquitetura no estilo industrial, áreas ampliadas de relacionamento, caixas eletrônicos de última geração e espaço para café, a unidade prioriza a comodidade e a eficiência do atendimento. No interior do prédio, os boxes de atendimentos exclusivos garantem sigilo e conforto, enquanto a construção elevada transmite imponência, simbolizando o crescimento da cooperativa na região.

A noite de celebração começou com uma carreata pela principal via da cidade organizada pelos próprios cooperados para celebrar a conquista do novo prédio. Em seguida, houve a cerimônia oficial de reinauguração. Para marcar o momento, os convidados participaram de um jantar especial assinado pelo chef JP Danoli, com a presença de mais de 700 cooperados.

O evento reuniu autoridades municipais, entre elas o prefeito Leandro Vieira, dirigentes da cooperativa: Vilmar Saúgo, diretor executivo; Dante Hahn, diretor operacional; e Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, além de delegados, colaboradores, cooperados e demais convidados.

Para a gerente da agência, Cristiane Maia, o novo espaço é um convite à comunidade. “Queremos que os cooperados conheçam essa estrutura pensada para eles e que novos associados venham fazer parte da Sicoob Credisul. Nossa agência está pronta para receber e apoiar os negócios locais”, afirmou.

Corumbiara, município de forte vocação para o agronegócio, foi um dos primeiros destinos da expansão da Sicoob Credisul no Cone Sul de Rondônia. Durante a cerimônia, o diretor executivo Vilmar Saúgo destacou a trajetória da cooperativa na cidade. “Há 15 anos chegamos aqui por estrada de terra. De lá para cá, a realidade mudou, e o cooperativismo ajudou a impulsionar o desenvolvimento da cidade. Hoje entregamos a agência mais moderna da região, que se torna também um cartão-postal para Corumbiara.”