Furto de cabos em poços do SAAE compromete abastecimento de água em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira (08), criminosos furtaram cabos de energia do Poço 07, responsável pelo abastecimento dos bairros Bodanese, Jardim América, São Jerônimo, Cristo Rei, Cidade Jardim I e II, Marcos Freire e parte do Setor 17.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), entre sexta-feira (05) e domingo (07), outros três poços também foram alvo de furtos, o que agravou os problemas no fornecimento de água no município neste final semana.

O diretor do SAAE, Ricardo de Lima, informou que equipes técnicas estão trabalhando para minimizar os impactos à população. “Infelizmente estamos sendo alvo constante de criminosos. Pedimos à população que, caso perceba a presença de pessoas suspeitas próximas aos poços, denuncie imediatamente. Já instalamos sistemas de monitoramento em algumas unidades e estamos providenciando melhorias nas demais”, afirmou.

Segundo Ricardo, devido à gravidade das ocorrências, a pressão da água pode ficar reduzida nos bairros afetados e ainda não há previsão para a normalização do abastecimento. Ele reforçou o pedido de compreensão e solidariedade dos moradores.

“O apoio da população é fundamental. Pedimos que denunciem à polícia qualquer atividade suspeita. Esses crimes afetam diretamente toda a comunidade”, finalizou o diretor.