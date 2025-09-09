Alunos de Nova Conquista vão representar RO nos Jogos Escolares e Paralimpíadas

A Escola Maria Paulina Donadon, localizada no distrito de Nova Conquista, em Vilhena, mais uma vez conquistou destaque no cenário esportivo nacional.

Dois estudantes foram classificados para representar Rondônia em competições escolares de grande porte em 2025.

Nos Jogos Brasileiros Escolares (JEBs), que acontecem em Uberlândia (MG) entre os dias 5 e 28 de outubro, a aluna Cristiane Dasmacena Morini disputará a prova de lançamento de dardo.

Já nas Paralimpíadas Escolares, que serão realizadas em São Paulo entre os dias 16 e 29 de novembro, o estudante Hélio Henrique Leopoldo Silva competirá no arremesso de peso.

O professor de Educação Física da escola, Diogo Justiniano de Sousa, ressaltou que os resultados são fruto do esforço e dedicação dos alunos, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. Ele também destacou a importância das parcerias que possibilitaram as classificações, incluindo apoio da CRE/SEDUC, SEMED, Escola Álvares, vereadores e membros da comunidade escolar.

“A nossa escola continuará sendo reconhecida e representada nacionalmente através da dedicação dos nossos estudantes. Tivemos o apoio de professores, gestores, parceiros locais e da comunidade, que foram essenciais para alcançar esse resultado para Nova Conquista”, afirmou.

Com essas conquistas, a Escola Maria Paulina Donadon reforça sua presença no esporte escolar brasileiro e mostra que, mesmo em um distrito do interior, o talento e a perseverança podem levar Rondônia ao pódio nacional.