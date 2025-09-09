Câmeras de segurança registram colisão no centro de Vilhena; motorista teria dormido ao volante

Na tarde desta segunda-feira, 8, um acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

De acordo com as imagens, um veículo que seguia no sentido Porto Velho colidiu violentamente contra outro que estava estacionado na via. O impacto foi tão forte que o carro atingido foi arremessado por vários metros, subindo sobre a calçada.

Apesar da gravidade do choque, não houve registro de feridos, apenas danos materiais. O acidente ocorreu praticamente em frente à Base da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), que rapidamente isolou o local para o trabalho da perícia técnica.

Em um dos vídeos gravados por populares, o próprio motorista do carro envolvido no acidente relatou que teria dormido ao volante, o que pode ter ocasionado a colisão.

