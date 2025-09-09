Competição “Pega do Garrote 2025” será realizada neste sábado em Chupinguaia

No próximo sábado, 13 de setembro, a partir das 10h, será realizada a “Pega do Garrote 2025”, no Lavador do Canário, localizado na BR-391, próximo ao Rio Canário, em Chupinguaia.

O evento promete reunir competidores e público para um dia de adrenalina e música.

A competição contará com premiação em dinheiro para os vencedores:

1º lugar: R$ 700

2º lugar: R$ 500

3º lugar: R$ 300

Além da prova, haverá variedade de bebidas, churrasco, porções e cachorro-quente. A programação também inclui som automotivo e, a partir das 20h, muito forró com bandas regionais. A locução fica por conta de Luiz Henrique, “Cobra”.

O evento tem o apoio de diversos patrocinadores locais e promete movimentar a região, atraindo moradores e visitantes para um dia de diversão e confraternização.