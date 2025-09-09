Concessionária diz que BR-364 já recebeu R$ 92 milhões em investimentos de melhoria

Em release enviado à redação do Extra de Rondônia, a Nova 364 Concessionária afirmou que já investiu R$ 92 milhões em melhorias na BR-364, no trecho da capital Porto Velho até Vilhena, na divisa com Mato Grosso.

Garante que, mesmo antes do ingresso oficial da gestão da rodovia, em 20 de agosto, a Concessionária já havia colocado máquinas na pista para a manutenção do pavimento em 24 trechos mapeados no plano emergencial.

Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364, afirma que a mobilização das frentes de trabalho segue com o cumprimento do cronograma semanal de obras e serviços.

Confira, abaixo, o release na íntegra:

BR-364 recebe R$ 92 milhões em investimentos de melhoria

A Rota Agro Norte recebeu mais de R$ 90 milhões em investimentos entre junho e agosto.

O montante investido pela Nova 364 Concessionária de Rodovia foi direcionado a um robusto cronograma de obras e serviços que integram o plano inicial de intervenções, feito a partir de um termo de compromisso assinado entre a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Concessionária.

A Agro Norte integra a concessão da BR-364 em Rondônia, no trecho da capital Porto Velho até Vilhena, na divisa com Mato Grosso.

Ainda antes do ingresso oficial da gestão da rodovia, em 20 de agosto, a Concessionária já havia colocado máquinas na pista para a manutenção do pavimento em 24 trechos mapeados no plano emergencial.

As principais frentes avançaram na correção de buracos, ondulações e falhas no pavimento. No total, foram mais de 3 mil toneladas de massa asfáltica, o equivalente a 250 caçambas de caminhão.

Já os serviços de conserva avançaram com a revitalização da sinalização horizontal e vertical, substituição de defensas metálicas e guarda-corpos, limpeza, roçada e poda de árvores, além da manutenção no sistema de drenagem. Roçada poda e capina totalizaram a cobertura de uma área equivalente a 432 campos de futebol. Já a limpeza da faixa de domínio seguiu por 203 quilômetros.

“A mobilização das frentes de trabalho segue com o cumprimento do cronograma semanal de obras e serviços. Nossa jornada no plano emergencial foi bem-sucedida. Trouxemos uma reposta rápida e eficaz a partir da atuação imediata nos pontos críticos. Este é o início de um projeto que avançará com a ampliação e melhoramentos da BR-364, indiscutivelmente, um eixo rodoviário vital à economia e ao agronegócio”, conclui Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364.

SOBRE A NOVA 364

A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.