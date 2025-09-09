Cristiane Lopes participa da entrega de 404 títulos de propriedade em Porto Velho

A deputada federal já destinou R$ 4 milhões para a regularização fundiária em Rondônia, garantindo dignidade e desenvolvimento para famílias de todo o estado

A deputada federal Cristiane Lopes participou, no Teatro Banzeiros, da entrega de 404 títulos de propriedade a moradores de Porto Velho, contemplando famílias do bairro Socialista I, Assentamento Nova Aliança, Loteamento Jardim Miraflores e Empreendimento Veredas II.

“Estou verdadeiramente feliz em fazer parte dessa história e ajudar a realizar o sonho desses cidadãos de ter o título de propriedade em mãos, permitindo-lhes avançar. Estamos investindo nas gerações futuras, pois aqui estão pais e avós que sonham em assegurar seu título para que ninguém mais possa interferir no que é legítimo”, destacou a deputada.

O momento foi marcado por emoção. Seu Benedito Rodrigues, de 72 anos, morador do bairro Socialista, recebeu o título com lágrimas nos olhos: “Essas lágrimas aqui são de felicidade. E ter o respeito da sociedade, não ser visto como invasor. Estou muito feliz”, disse o morador, visivelmente emocionado.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também ressaltou a relevância da ação, afirmando que a regularização fundiária vai além da entrega de documentos: “Representa transformação social e fortalecimento econômico”.

Durante seu mandato, Cristiane Lopes já destinou R$ 4 milhões em emendas parlamentares para apoiar a regularização fundiária. “Isso é dignidade, isso é expectativa de dias melhores, é a retomada do crescimento local, é também o recurso circulando na própria comunidade, capacidade de investimento, de financiamento, de melhorar o seu empreendimento, a sua casa, a sua morada”, concluiu.