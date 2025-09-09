Homem agride esposa na frente do filho e é preso pela Polícia Militar em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 8, por volta das 23h, uma guarnição da Rádio Patrulha prendeu um homem acusado de agredir a própria esposa na frente do filho, de apenas sete meses de idade, na Avenida Tancredo Neves, bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, policiais que atendiam um acidente de trânsito próximo à Avenida Paraná observaram atitude suspeita de um veículo ocupado por um casal e uma criança.

O condutor realizou um retorno brusco e, em seguida, parou em um local ermo, onde a mulher desembarcou em desespero, correndo e pedindo socorro, enquanto o motorista fugiu em alta velocidade.

A vítima contou que, após sair de uma lanchonete com o marido e o filho, o homem iniciou uma discussão e, de forma agressiva, tomou o carrinho do bebê e o arremessou contra ela. Dentro do carro, continuou as agressões físicas e, ao perceber a presença da viatura policial, desviou o trajeto e estacionou em um ponto escuro, onde tentou agredi-la novamente. Nesse momento, a mulher conseguiu sair do veículo e pedir ajuda.

Os militares iniciaram patrulhamento e conseguiram interceptar o automóvel na Rua 32. O homem recebeu voz de prisão e apresentava sinais visíveis de embriaguez, confirmando ter ingerido bebidas alcoólicas, mas se recusando a realizar o teste do etilômetro.

A criança foi entregue à mãe ainda no local, em segurança. Tanto a vítima quanto o agressor foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.