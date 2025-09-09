Homem é preso após furtar garrafa de whisky em supermercado em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 9, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um supermercado localizado no cruzamento da Avenida Tancredo de Almeida Neves com a Avenida Jô Sato (BR-364), no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha encontrou os seguranças do estabelecimento contendo o suspeito.

O encarregado fiscal do supermercado relatou à polícia que o homem já havia praticado furtos no local em outras três ocasiões. Nesta terça, ao monitorar as câmeras de segurança, foi possível flagrar o momento em que ele furtava uma garrafa de whisky da marca Buchanan’s, escondendo-a dentro de suas vestes.

O suspeito foi abordado quando tentava deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento pelo produto. Questionado, ele confirmou ter cometido o crime, mas não forneceu mais detalhes.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para as devidas providências.