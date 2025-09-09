Luizinho Goebel presta homenagem a Pedro Simon durante sessão da CCJR em Vilhena

Durante a sessão da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizada em Vilhena na semana passada, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) apresentou voto de louvor ao ex-senador Pedro Jorge Simon, reconhecendo sua trajetória política e contribuição para a democracia brasileira.

Goebel destacou a importância de Simon como exemplo de integridade e dedicação à vida pública. “Homenageamos um homem que, desde jovem, dedicou-se apaixonadamente ao país. Liderou movimentos estudantis, resistiu à ditadura, foi deputado, governador, senador e ministro. Sua história é marcada por coerência, ética e participação decisiva na redemocratização”, afirmou.

Trajetória de Pedro Simon

Pedro Jorge Simon nasceu em Caxias do Sul (RS), em 1930, e iniciou sua atuação política no movimento estudantil, tendo liderança em entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi eleito vereador em 1958 e deputado estadual em 1962, tornando-se uma das vozes firmes da oposição durante a ditadura militar.

Em 1978, assumiu seu primeiro mandato como senador, cargo que ocupou por quatro mandatos ao longo de 32 anos. Também foi ministro da Agricultura entre 1985 e 1986, indicado por Tancredo Neves e confirmado por José Sarney, além de ter sido governador do Rio Grande do Sul (1987–1990), quando se destacou por investimentos em infraestrutura e gestão pública.

De volta ao Senado, Simon teve papel fundamental na aprovação do Plano Real, marco para a estabilização econômica do país. Ficou conhecido por discursos contra a corrupção, defesa da ética e atuação firme em momentos decisivos da política nacional.

Ao encerrar sua carreira no Senado, em 2014, foi aplaudido de pé pelos colegas, em reconhecimento ao legado de mais de cinco décadas de vida pública.

Reconhecimento em Rondônia

Para Luizinho Goebel, o voto de louvor aprovado pela CCJ representa não apenas um tributo individual, mas também um gesto de valorização da política como missão de servir. “Pedro Simon personifica a política feita com seriedade e compromisso com o Brasil. É uma inspiração para todos nós”, concluiu.