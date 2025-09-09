Milei abre portas e Brasil amplia exportações do agronegócio

O governo brasileiro anunciou novas conquistas comerciais com dois parceiros do MERCOSUL.

As negociações reforçam a presença do agronegócio em mercados estratégicos e consolidam avanços recentes em abertura de mercados.

O Brasil e a Argentina concluíram acordo sanitário que autoriza a exportação de ovos em pó para alimentação animal, matérias-primas de suínos e miúdos suínos “in natura”.

Esse avanço fortalece a integração comercial entre os dois países. A Argentina, com mais de 45 milhões de habitantes, registra crescimento no mercado de produtos “pet” e demanda crescente por insumos destinados à nutrição animal. Além disso, a suinocultura brasileira ganha novas oportunidades.

Cortes menos consumidos internamente poderão encontrar destino no mercado argentino, ampliando a competitividade do setor.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para a Argentina, com destaque para agroflorestais, cacau e café. Com essa negociação, o agronegócio brasileiro soma 425 aberturas de mercado desde 2023.

EXPANSÃO NO PARAGUAI

O Brasil também fechou acordo fitossanitário com o Paraguai para exportar chia em grãos.

A medida abre espaço principalmente para pequenos e médios produtores rurais, localizados no Centro-Oeste, no oeste do Paraná e no noroeste do Rio Grande do Sul. A produção de chia representa fonte de renda importante para essas regiões.

Portanto, o novo mercado reforça a diversificação das exportações brasileiras e cria alternativas de negócios para agricultores que apostam em culturas diferenciadas.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 963 milhões em produtos agropecuários para o Paraguai. Agora, o número de aberturas de mercado chegou a 426 desde o início de 2023.

Os dois avanços são resultado da atuação integrada do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Segundo o governo, a estratégia fortalece o agronegócio, amplia oportunidades de negócios e garante maior presença brasileira em mercados regionais em crescimento.