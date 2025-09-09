Moradoras e administradora de condomínio discutem por mudanças em portões eletrônicos em Vilhena e polícia é acionada

Na noite de segunda-feira, 8, por volta das 20h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento em um condomínio localizado na Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No local, as solicitantes identificadas como C. D. e I. relataram aos policiais que estão em desacordo com a administradora do residencial devido à alteração recente no sistema de abertura dos dois portões eletrônicos principais.

Segundo as moradoras, há cerca de dez dias o mecanismo foi modificado, o que teria prejudicado o funcionamento dos controles, impossibilitando a abertura e fechamento dos portões a partir do pátio de suas residências. Elas afirmaram que o problema surgiu após a retirada de uma antena de recepção do motor eletrônico.

Em contato com E. que se apresentou como uma das administradoras, a mesma informou que a decisão foi tomada em reunião no mês passado, com a participação dos proprietários dos imóveis. A medida, segundo ela, tem o objetivo de reduzir o alcance dos controles para aumentar a segurança dos moradores.

Como não houve consenso entre as partes, a Polícia Militar registrou a ocorrência e informou que será lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Moradoras e administradora deverão prestar esclarecimentos em audiência já agendada pela Justiça.