Motorista passa sobre bicicleta em estacionamento e dono abandona local em Vilhena

No começo da tarde de segunda-feira, 8, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender uma ocorrência de dano causado sem intenção, em Vilhena.

O caso aconteceu em frente à uma empresa situada na Avenida Marechal Rondon, no centro, onde foi abordado C.L.C., e um homem não identificado, que se mostrava bastante alterado e alegava ter tido sua bicicleta danificada.

De acordo com o relato de C., a bicicleta estava caída no estacionamento quando, ao realizar uma manobra com seu veículo, acabou passando sobre a roda, provocando danos no aro e na relação do bem.

O homem que se dizia dono da bicicleta, no entanto, afirmou que não iria dar prosseguimento à ocorrência, abandonando o local e deixando para trás o veículo, uma bicicleta da marca Colli, cor preta, modelo GPS.

Ainda segundo a ocorrência, não foi possível estabelecer qualquer acordo entre as partes, já que o homem recusou diálogo e saiu do local.

A guarnição registrou os fatos, mas não conseguiu remover a bicicleta por falta de meios adequados, tampouco identificar formalmente o proprietário.