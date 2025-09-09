Mulher denuncia ex-companheiro por agressão, invasão de domicílio e roubo de celular em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 8, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua 37, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia , a vítima relatou que, no período da tarde, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, motivo pelo qual procurou a unidade policial para registrar ocorrência e solicitar medida protetiva de urgência.

Contudo, ao retornar para casa, ela encontrou o autor dentro do imóvel, após ele arrombar o portão e forçar a porta de entrada. Durante nova discussão, a vítima contou que informou ao homem sobre a denúncia e o pedido de medida protetiva. Nesse momento, ele tomou a chave do imóvel de suas mãos e, ao tentar abrir o portão, acabou lesionando o braço da mulher.

Antes de fugir, o suspeito ainda subtraiu à força o aparelho celular da vítima, um iPhone 13, cor preta com capa rosa. Ele conseguiu escapar antes da chegada da guarnição.

Questionada sobre o paradeiro do agressor, a vítima afirmou desconhecer sua localização. Acrescentou ainda que a separação aconteceu no último sábado, em razão do ex-companheiro ser usuário de drogas, o que tornou insustentável a convivência.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis foram adotadas pela guarnição.