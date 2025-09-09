Mulher é morta com mais de 15 facadas pelo ex-companheiro em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 9, uma mulher identificada como Gleiciane da Silva Souza, de 31 anos, foi brutalmente assassinada com mais de 15 facadas, em Vilhena.

O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado pelas iniciais R.G.S., que após o crime se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares apuradas pelo Extra de Rondônia, o casal estava separado há algum tempo, porém o acusado não aceitava o fim do relacionamento.

O ataque ocorreu na Rua 7606, no bairro Embratel. Gleiciane chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no Hospital Regional.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e reforça a preocupação com o número de crimes de feminicídio registrados na região.

A Funerária Canaã está responsável pelos trâmites legais para o velório e sepultamento. A vítima deixa dois filhos.