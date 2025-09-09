Mulher é socorrida pelos bombeiros após ingerir comprimidos e veneno em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 9, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência localizada na região central de Vilhena.

No local, uma testemunha relatou que sua mãe havia ingerido substâncias tóxicas. Ao ser questionada pelos policiais, a mulher confessou ter tomado grande quantidade de comprimidos antidepressivos juntamente com cerca de meio frasco de um veneno conhecido como “Barragem”, com o intuito de atentar contra a própria vida.

Diante da gravidade do caso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima ao Hospital Regional para cuidados médicos.

A filha disse a polícia que a mãe faz uso de medicamentos antidepressivos desde 2022 e, nesta data, apresentou comportamento atípico, o que levantou suspeitas e levou à descoberta da tentativa de suicídio.

A ocorrência foi registrada e seguirá para as providências cabíveis.