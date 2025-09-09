Rodoviária de Vilhena volta a ser alvo de furto de motocicleta

Na noite de segunda-feira, 8, por volta das 22h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na estação rodoviária de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os militares entraram em contato com a vítima, que relatou trabalhar em uma loja do terminal. Segundo ela, por volta das 18h, havia deixado sua motoneta Honda, placa NDJ7J51, de cor vermelha, estacionada para cumprir o expediente. No entanto, ao retornar para verificar o veículo cerca de quatro horas depois, percebeu que o mesmo havia sido levado.

A equipe policial constatou que a área possui sistema de monitoramento por câmeras, o que pode auxiliar na identificação do autor do crime.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas providências cabíveis e pelas investigações.