VILHENA: Homem ameaça vizinhos com facão e outro é flagrado com arma de fogo em residência

No começo da noite de segunda-feira, 8, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em uma residência, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o morador L.N.C., relatou que estava ingerindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão com seu vizinho, A.L.S.J., que reside nos fundos do mesmo endereço. Segundo ele, diante do desentendimento, acabou se apoderando de um facão com a intenção de se defender.

A situação, porém, teria se agravado. A testemunha C.T.O.A., esposa de A., informou que, ao retornar para casa com os filhos e o marido, acompanhados de um conhecido da família, J.V.F., deparou-se com L., proferindo ameaças. Ele estaria de posse de um facão e teria subido no muro da residência, afirmando que “apagaria todos” caso não recebesse uma suposta dívida em dinheiro.

Durante a ocorrência, foi verificado que J.V.F., que reside em um sítio, estava com uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre 36, com quatro cartuchos intactos. Ele declarou que portava a arma para sua própria defesa, devido a ameaças anteriores, e que teria a utilizado para intimidar L., diante da confusão.

A guarnição foi recebida por C., que relatou os fatos e levou os policiais até o local onde a arma estava guardada. Posteriormente, A., e J., confirmaram a versão apresentada. Nenhum dos envolvidos apresentava ferimentos.

O facão utilizado nas ameaças por L., não foi localizado. Já a garrucha calibre 36, de cabo de madeira rústico e sem numeração aparente, juntamente com as quatro munições intactas da marca CBC, foi apreendida e apresentada na Unisp de Vilhena. Todos os envolvidos foram conduzidos para as providências cabíveis.