Vilhena passa a realizar cirurgias ginecológicas com recurso de R$ 1,3 milhão destinado por Ezequiel Neiva

A cidade de Vilhena acaba de dar um passo importante na área da saúde da mulher: o município passou a contar com a realização de cirurgias ginecológicas eletivas, um avanço significativo para quem aguardava há anos por esse tipo de atendimento pelo SUS.

A conquista se concretizou graças à intervenção da vereadora Rose Batista da Saúde (União Brasil), que identificou a demanda reprimida e solicitou apoio ao deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O parlamentar atendeu prontamente ao pedido e destinou R$ 1,3 milhão em recursos para viabilizar os procedimentos.

Segundo a vereadora Rose Batista da Saúde, essa é uma resposta concreta às necessidades das mulheres vilhenenses. “Estamos muito felizes por atender mulheres que há anos sofriam à espera de uma cirurgia ginecológica. Só tenho a agradecer ao deputado Ezequiel Neiva pela parceria que beneficiará 500 mulheres. Nosso trabalho é voltado para a mulher, e é assim que conseguimos fazer a diferença no município”, destacou.

A vereadora Rose Batista da Saúde também ressaltou a importância da seriedade na gestão da saúde pública. “É fácil fazer saúde quando se tem seriedade e amor pelo que faz. Hoje, por meio dessa parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva, as cirurgias estão sendo realizadas”, afirmou.

O deputado Ezequiel Neiva também celebrou os resultados da iniciativa que visa oferecer um olhar atento às mulheres que necessitam de atendimento médico. “A vereadora Rose levantou essa demanda com muita sensibilidade e contamos com a parceria da Prefeitura de Vilhena, por meio do prefeito Delegado Flori e do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, que abriram as portas da cidade para investimentos. Com isso, destinamos R$ 1,3 milhão e agora vemos os frutos desse trabalho. Já tivemos mulheres operadas e outras ainda serão. É muito gratificante poder contribuir com a saúde da mulher vilhenense”, disse.

Entre as pacientes já beneficiadas está Evelin, que agradeceu pela oportunidade de finalmente receber o tratamento necessário: “quero agradecer a Deus, à vereadora Rose, que tem feito um grande trabalho, e ao deputado Ezequiel Neiva pela grande emenda. Fomos bem assistidas e atendidas. Só tenho a agradecer”.

Outra paciente, Juliana, aguardava há mais de quatro anos na fila do SUS e comemorou a agilidade do atendimento. “Fiquei muito feliz. Dei entrada há três meses e já estou indo para casa. Moro em Vilhena há 15 anos e é a primeira vez que vejo alguém olhar com tanto carinho para as mulheres”, celebrou.

Para Ezequiel Neiva, esta é mais uma ação que fortalece a atenção a mulher. “Com essa iniciativa, Vilhena passa a oferecer um serviço essencial para a saúde feminina, reduzindo filas de espera e proporcionando mais qualidade de vida para centenas de mulheres que agora têm acesso ao cuidado que tanto aguardavam”, resumiu.