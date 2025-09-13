Bombeiros socorrem homem ferido após surto psicótico em Vilhena

Um homem de 40 anos foi socorrido em estado grave na madrugada deste sábado, 13, em Vilhena, após tentar contra a própria vida.

A ocorrência, registrada na Delegacia de Polícia Civil, envolveu um disparo de arma de fogo em uma residência no bairro Jardim Eldorado.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou testemunhas que relataram o comportamento estranho da vítima. O homem vinha apresentando surtos psicóticos e enxergando sombras. Na madrugada, ele ordenou que toda a família saísse de casa e se trancou. Minutos depois, foram ouvidos disparos.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima, que foi levada para o Hospital Regional, onde permanece sob cuidados médicos. Devido à gravidade de seu estado clínico, não foi possível que ele fosse apresentado à autoridade policial.

A perícia compareceu à residência e apreendeu a arma usada no crime: uma garrucha de calibre .22 com dois canos, sem marca aparente. Além da arma, 33 munições intactas e uma deflagrada foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.