COLORADO: Ribamar rebate declarações de Edinho e manifesta preocupação com gestão municipal ao citar atrasos no pagamento de servidores

O ex-prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar, enviou à redação do Extra de Rondônia nota de esclarecimento rebatendo as declarações do atual prefeito do município, Edinho da Rádio.

Na entrevista concedida ao Extra de Rondônia, Edinho disse que o município está negativado por dívida em obra milionária inacabada deixada por Ribamar (leia mais AQUI).

Na nota, Ribamar busca esclarecer pontos relacionados à obra da Avenida Purus e a convênios firmados durante sua gestão.

Segundo o ex-prefeito, a manchete que indicava que o município teria sido negativado por uma obra inacabada não corresponde à realidade. Ele afirmou que todo o processo referente ao Convênio nº 042/2018/PJ/DER-RO foi realizado dentro da legalidade, com assinatura de convênio, licitação, fiscalização das etapas e liberação de recursos apenas após aprovação técnica.

O ex-prefeito explicou que os valores não representam dívida, mas sim investimentos obtidos por meio de 11 convênios, que resultaram em obras como asfaltamento de ruas e instalação de tubos armicos.

Ribamar afirmou que, durante seus dois mandatos, Colorado do Oeste recebeu mais de R$ 56 milhões em convênios, sem registros de inadimplência em sua gestão. Ele também destacou que, ao deixar o cargo, entregou o município com salários em dia e as contas equilibradas.

Na nota, o ex-prefeito manifestou preocupação com a situação atual da administração, citando atrasos em pagamentos a fornecedores e servidores.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: