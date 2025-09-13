Deputada Lebrinha destina R$ 2 milhões para pavimentação em Vale do Anari

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) liberou ordem de serviço no valor de R$ 2 milhões para obras de pavimentação asfáltica no Vale do Anari.

O investimento tem como objetivo ampliar a infraestrutura do município, promovendo melhorias na mobilidade, segurança no tráfego e bem-estar da população.

A parlamentar ressaltou a importância do recurso e reafirmou seu compromisso em buscar mais avanços para a região. “Esse é um passo importante para o desenvolvimento do Vale do Anari. Estarei trabalhando para conquistar cada vez mais investimentos que tragam benefícios para a nossa população. Agradeço ao Governo de Rondônia, que tem sido um grande parceiro ao apoiar iniciativas que melhoram a vida dos rondonienses”, afirmou.

A autorização do investimento representa um avanço no desenvolvimento do município.