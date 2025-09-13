Ford Experience 2025 traz maior pista off-road do Brasil para Vilhena

A Ford prepara uma experiência inédita para os apaixonados por picapes em Vilhena. Entre os dias 18 e 21 de setembro, das 9h às 17h, acontece a edição especial do Ford Experience, um evento imersivo que coloca o público no centro da ação com test-drives exclusivos na maior pista off-road do Brasil.

Nesta edição, estarão disponíveis para test-drive: Ford Ranger, Ford Ranger Raptor e Ford F-150 Tremor.

Os participantes poderão sentir na prática toda a potência, a tecnologia e o conforto que fazem das picapes Ford referência em robustez, versatilidade e desempenho. Além dos test-drives, o evento também contará com área de demonstração de outros modelos da família Ford, para quem deseja conhecer de perto cada detalhe.

Durante os quatro dias, o público poderá explorar pistas desafiadoras, conferir recursos exclusivos e aproveitar condições especiais válidas apenas durante o evento.

Local: Avenida Marechal Rondon (paralelo à BR – Trevo do Cavalo Branco)

Datas: 18 a 21 de setembro de 2025

Horário: 9h às 17h

Link para cadastro: https://fordexperiencevha.com.br/