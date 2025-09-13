Mulher e bebê de dois meses são resgatadas de cárcere privado em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 12, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de violência doméstica e cárcere privado em uma residência localizada na Rua 8225, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

A denúncia foi feita pelo irmão da vítima, que informou que sua irmã, identificada como M., estaria sendo mantida em cárcere privado juntamente com sua filha de apenas dois meses.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que mãe e filha estavam trancadas dentro do quintal da casa, com todos os portões cadeados. Diversas tentativas de contato telefônico foram feitas com o suspeito, solicitando que comparecesse para abrir os portões, porém não houve resposta. Diante da situação, a guarnição realizou o arrombamento de um dos portões para libertar as vítimas.

Em relato à polícia, M., afirmou que, antes de serem trancadas, houve uma discussão em que o marido proferiu ameaças, dizendo: “Hoje acordei com o caralho, quero que você fale um ‘A’ para mim, para ver o que acontece com você”, ao mesmo tempo em que batia na mesa para intimidá-la. Temendo pela segurança da filha, a mulher chegou a trancar a bebê em um dos quartos da residência.

A vítima contou ainda que já foi agredida e ameaçada em outras ocasiões, quando o suspeito dizia que, caso ela chamasse a polícia, iria matá-la.

Após o resgate, os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas não obtiveram êxito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde seguirá sob investigação para as providências cabíveis.